ЦБ: ограничения по наличным долларам и евро продлятся до сентября

До осени остаются в силе действующие ограничения для граждан на покупку наличной валюты. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Граждане до 9 сентября могут купить доллары и евро, только если эти банкноты поступили в банковские кассы после 8 апреля.

При этом Центробанк с 20 мая смягчил временный порядок валютных операций. Теперь банки могут продавать россиянам любую наличную валюту, кроме европейской и американской.

По словам Ксении Юдаевой, крепкий рубль создает условия для ребалансировки российской экономики: снижается рентабельность экспорта, но выгоднее условия для импорта. Она рассказала, что к укреплению рубля привело и снижение импорта.

Ограничения, напоминает РИА Новости, вводились в марте 2022 года на фоне высокой волатильности курса рубля. К колебаниям на валютной бирже привели западные санкции после начала российской специальной военной операции на Украине. Стоимость доллара на пике достигала 120 рублей, а за один евро давали до 130 рублей. Центробанк России увеличил ключевую ставку до 20%, а также ограничил движение капиталов. В результате рубль не просто вернулся на прежние позиции, но даже закрепился на более сильных позициях, чем до введения санкций.

На Московской бирже курс доллара упал на 75 копеек. Курс доллара составил 61 рубль 50 копеек. Курс евро снизился до 62 рублей 32 копеек. Это на 1 рубль 98 копеек менее, чем 30 мая.