Песков рассказал об условиях встречи Путина и Зеленского

Никто не исключает встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако сначала ее нужно подготовить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы России и Украины должны встречаться, чтобы подписать некий документ. Однако работа над этим документом давно остановлена, цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Зеленский сказала президенту Турции Реджепу Эрдогану, будто хочет встретиться с Путиным.