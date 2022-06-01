Площадь у посольства США назовут в честь защитников Донбасса

Более 203 тысяч москвичей на сайте "Активный гражданин" выбрали свой вариант названия площади у посольства США в Москве. Название безымянной площади в Пресненском районе на пересечении Конюшковской улицы и Девятинского переулка москвичи выбирают из четырех предложенных вариантов. В самом начале голосования лидировал вариант" Площадь защитников Донбасса", но сейчас лидер переменился.

За "Площадь защитников Донбасса" высказались 36% проголосовавших, на первое место вышел вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". За него проголосовали 39% участников голосования. Еще 9% поддержали вариант "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича", а 16% проголосовавших решили предоставить право выбора названия для площади специалистам. Голосование завершится в День России – 12 июня.

Депутаты Мосгордумы предлагали назвать площадь у посольства США "Площадью защитников Донбасса". Эту идею поддержали представители четырех депутатских объединений в Мосгордуме – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", а также "Моя Москва".

Эту инициативу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так: "Посольство США в Москве меняет адрес".

При этом на сайте "Активный гражданин" отмечено, что если победит вариант "Площадь Донецкой Народной Республики", то в Москве подберут площадь или улицу для названия ее в честь Луганской Народной Республики.

В мае 2022 года сайт "Активный гражданин" отметил свое 8-летие.