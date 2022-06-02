На МКС полетят электрогитара и струны для скрипки

3 июня корабль "Прогресс МС-20" отправится к Международной космической станции с различными грузами для членов экипажа.

Кроме научного оборудования, топлива, воды, продуктов питания и одежды на орбиту доставят струны для скрипки, которая уже находится на станции, а также миниатюрную электрогитару, передает ТАСС.

Отправить в космос электрогитару ранее в своем Telegram-канале просил космонавт Сергей Корсаков. По его словам, этот музыкальный инструмент станет для него лучшим способом психологической разгрузки.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-20" должен состояться 3 июня в 12:32 по московскому времени.