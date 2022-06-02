Немецкий политолог: из-за чего "дрожит" канцлер Шольц

Журналист, немецкий политолог Александр Сосновский в передаче "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" рассказал о том, почему для России в нынешней ситуации лучше иметь дело с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и кто в правительстве Германии занимает крайне радикальную позицию.

Среди них Сосновский назвал главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

"Это страшная женщина! Я не боюсь этого слова, потому что риторика, с которой она выступает, направлена на одно: она хочет воевать с Россией", – заявил политолог.

Он также напомнил, что недавно Бербок выступила в очередной раз с критикой своего же канцлера и считает, что "Россия не должна победить".

Сосновский отметил, что когда канцлер ФРГ говорит про Россию как "врага" и о намерении поставлять Украине вооружение стратегического плана, многие думают, что это и есть мнение немецкого правительства.

На самом деле, отмечает эксперт, это отражение борьбы внутри правительства.

"Шольц, пожалуй, один из самых выгодных политиков для России и разрешения конфликта", – уверен Сосновский. Но не потому, что он любит Россию.

"Конечно, он не любит Россию, боится Путина и дрожит при одной мысли о том, что с ним надо вступать в какой-то контакт", – говорит политолог.

Но эта "дрожь", по его словам, – то, что нужно сегодня, чтобы думать не о военном будущем.

Он объясняет это тем, что "в силу своей внутренней боязливости и осторожности" Шольц не готов, в отличие о других немецких политиков, "бросить в огонь войны" всю Германию.