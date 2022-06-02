Братья 6 и 10 лет утонули в котловане под Тюменью

Трагически завершилась для двух братьев из Тюменской области вылазка с удочками к небольшой запруде, образовавшейся на месте вырытого котлована. Тела мальчиков шести и 10 лет из воды достали водолазы, в обстоятельствах их гибели сейчас разбираются следователи.

ЧП произошло днем июня в деревне Решетникова под Тюменью. Братья отправились на рыбалку рядом с домом, но к родителям не вернулись. Как они очутились в воде котлована, глубина которого составляет четыре метра, остается неизвестным.

Тела в воде заметили проходившие мимо взрослые, после чего к месту прибыли полицейские и водолазы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.