Путин посоветовал губернаторам использовать средства на строительство дорог строго по назначению

На совещании по вопросам дорожного строительства президент РФ Владимир Путин поручил кабмину утвердить пятилетний план дорожного строительства.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, объем финансирования плана составляет порядка 13,2 триллиона рублей.

Глава государства поручил обозначить перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать. Он также рекомендовал сформировать перечень дополнительных объектов.

Путин настоятельно рекомендовал губернаторам использовать региональные дорожные фонды исключительно по назначению и прекратить практику "перебрасывания" средств на другие нужды.

"Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов федерации​​​. У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда. Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели. Прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению", – сказал Путин.

Как сообщалось ранее, глава государства поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет.