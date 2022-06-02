Количество пострадавших при ДТП в Химках выросло до 16 человек

По уточненным данным, в аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Химках вечером, 2 июня, травмы получили 16 человек, из них 13 – госпитализированы. Главное следственное управление по Московской области начло проверку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя регионального ГСУ СК Ольгу Врадий.

Напомним, ДТП с пассажирским автобусом случилось в четверг около 19:00 на 22 километре Ленинградского шоссе, у дома №16. По данным областного Минздрава, 13 из 20 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, после аварии получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу города Химки. Трое пострадавших после осмотра медиками от госпитализации отказались.

Сообщается, что 56-летний водитель потерял сознание во время движения. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.