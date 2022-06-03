Отдых в Турции для россиян подешевел

Отдыхать в Турции стало дешевле. Это связано, во—первых, со значительным снижением турпотока из России, рассказал эксперт Алексан Мкртчян. Если обычно в страну за сезон приезжает до 7 миллионов российских туристов, то в 2022 году их ожидается всего лишь 4 миллиона. Это вынуждает отельеров снижать цены. Уже в мае дисконт составлял до 30 процентов.

Еще один фактор – рост курса рубля по отношению к турецкой лире, передает РИА Новости.

Однако авиаперелет в Турцию может быть затратным из-за дефицита рейсов, отметил эксперт. Вместе с тем, если будут организованы чартерные рейсы, снизится цена и на туры, и на авиабилеты.

В настоящее время созданы две турецкие авиакомпании, которые летают только в Россию, вскоре будет еще одна. Они лишь ждут разрешения на перелеты, рассказал Мкртчян. В РФ не хватает дальнемагистральных самолетов для полетов в Турцию, а когда они появятся, цены на билеты также снизятся.

С 1 июня для отдыха в Турции больше не нужен сертификат по COVID-19.