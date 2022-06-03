Global Times: пафосный пузырь западной солидарности проткнут

Западная коалиция проигрывает в экономической борьбе с Россией. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times, сообщают телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

В Академии общественных наук Китая считают, что Европа вряд ли сможет выступить единым фронтом в санкциях против Москвы, поскольку многие страны континента сами сталкиваются с потерями из-за антироссийских ограничений.

В частности, после одобрения эмбарго на нефть некоторые европейские государства зимой будут испытывать серьезные проблемы с энергоресурсами.

При этом, как отмечает издание "пузырь западной солидарности" оказался проткнут еще до объявления новых ограничений, когда министр экономики Германии заявил, что единство ЕС "начинает рассыпаться".