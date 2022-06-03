МЧС: короткое замыкание спровоцировало пожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"

В МЧС назвали причину возгорания в бизнес-центре на улице Горбунова, 2 в Западном административном округе Москвы. По основной версии, к возгоранию привело короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. Огонь со входной группы быстро распространился вверх по фасаду, который полностью выгорел.

По последним данным, пожарные эвакуировали из горящего восьмиэтажного здания 120 человек. По информации СМИ, за медпомощью обратились два человека с признаками отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, ему был присвоен максимальный ранг – пятый. Ликвидацией огня занимаются 180 человек, задействована 41 единица техники. К месту ЧП направлены вертолеты Ка-32, сообщили в МЧС.

К горящему бизнес-центру прибыли глава МЧС России Александр Куренков, а также его заместитель Игорь Денисов, который курирует в ведомстве главное управление пожарной охраны.

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