СКР возбудил уголовные дела после смертельного ДТП на Кубани

В Краснодарском крае следователи завели уголовные дела по факту аварии с участием рейсового микроавтобуса, в результате чего погибли четыре пассажира.

"По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (ст.238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (ст.264 УК РФ)", – сообщили в ведомстве.

ДТП произошло утром в субботу, 4 июня, на 6-м километре автодороги "Темрюк – Фонталовская". По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, ехавшего по маршруту станица Вышестеблиевская – Темрюк, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В тот момент в салоне находились не менее 17 человек.

В результате ДТП скончались четыре человека, остальные пассажиры получили различные травмы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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