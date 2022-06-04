Кравцов пообещал театр в каждой школе к 2024 году

К 2024 году в каждой российской школе будет свой театр, пообещал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Псков 4 июня. Там сейчас проходит фестиваль "Школьная классика".

На сегодняшний день, по его данным, уже созданы и действуют 12 тысяч школьных театров, а планируется, что они будут функционировать в 40 тысячах школ.

Эту идею поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он выразил надежду на то, что проект "Школьная классика" станет доброй традицией, и указал, что государство должно сделать так, "чтобы все удивительное наследство русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество".

По мнению Кириенко, участие в работе школьного театра даст школьникам опыт общения, а также поможет развить уверенности в себе пишет РИА Новости.