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Ситуация в Донбассе 1 час назад

05 июня 2022 01:49

ВСУ вновь обстреляли Донецк: пять человек погибли, 20 получили ранения

В субботу, 4 июня, в результате обстрелов Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины пять мирных жителей погибли и 20 получили ранения. Такие данные сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Как отмечается, три мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка, два человека – в Ясиноватском районе. В Донецке получили ранения 14 человек, в Горловке – шесть человек, сообщает РИА Новости.

В последние несколько дней Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Донецка. По словам первого заместителя главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова, такие обстрелы ранее фиксировались только в 2014 году.

Ситуация в регионе ухудшилась 17 февраля текущего года, когда в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации страны. По заявлению Министерства обороны РФ, главная цель спецоперации – освобождение Донбасса.

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