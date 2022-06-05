Байдену пришлось успокаивать лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден был вынужден бороться с паникой, возникшей среди лидеров стран Евросоюза – союзников США, стремящихся любой ценой завершить кризис на Украине. Об этом заявил колумнист Дэвид Игнатиус в статье в издании The Washington Post.

По словам автора, это произошло из-за успехов войск РФ на поле боя. Они также обеспокоили и президента Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Игнатиус прокомментировал ситуацию, отметив: для Байдена главной задачей стала необходимость успокоить запаниковавших союзников из Европы, которые, испугавшись издержек затянувшегося конфликта, заговорили о мире любой ценой.

В итоге лидеры стран Евросоюза на этой неделе "вроде, смогли взять себя в руки" и ввели эмбарго на импорт нефти из России морским путем. Помимо этого, Германия согласилась предоставить Украине танки и средства ПВО.

24 февраля текущего года Россия начала на Украине специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны. По заявлениям Министерства обороны РФ, главная цель спецоперации – освобождение Донбасса.