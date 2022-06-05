В Якутии возбуждено дело после гибели девочки от удара током

Якутские следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 12-летней девочки от поражения электрическим током. Об этом сообщили в республиканском управлении СКР.

Трагедия произошла вечером 4 июня в Олекминском районе, когда девочка с подругами играла во дворе собственного дома. Во время игры она схватилась двумя руками за электрические провода под напряжением, протянутые на высоте около 180 сантиметров от земли. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась по пути в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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