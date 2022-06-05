Число жертв пожара на складе в Бангладеш выросло до 32

Число жертв сильного пожара и взрыва на складе в Ситакунде, вблизи города Читтагонг в Бангладеш выросло до 32. Еще сотни человек травмированы. Как сообщает BBC, многие из пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии, ожоги покрывают от 60% до 90% тела. Среди погибших и раненых – несколько пожарных.

На складе взорвалось несколько контейнеров. Причина пока неизвестна, предположительно, в некоторых из контейнеров хранились химикаты. Взрыв был настолько сильным, что был слышен за несколько километров, и разбил окна близлежащих зданий. Один из местных владельцев магазина рассказал журналистам, что кусок обломков пролетел полкилометра и упал в его пруд. По словам мужчины, после взрыва он видел "огненные шары, падающие как дождь".

По данным местных властей, на складе хранилась одежда на миллионы долларов, ожидавшая экспорта в западные розничные сети. Бангладеш является крупным поставщиком одежды в страны Запада.

Журналисты отмечают, что пожары в Бангладеш – не редкое ЧП. В прошлом году по меньшей мере 39 человек погибли в результате возгорания парома на юге страны. А в начале того же года не менее 52 человек погибли в результате пожара на фабрике в Рупгандже недалеко от столицы, Дакки. В 2020 году трое рабочих также погибли после взрыва резервуара с маслом на другом складе для хранения контейнеров в Патенге, недалеко от Читтагонга.