Успехи Вооруженных сил Российской Федерации на Украине становятся все более очевидными для западных стран, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Скрывать правду бессмысленно, когда не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов близятся к завершению, но и ряд территорий самой Украины перешёл под устойчивый российский контроль", – отметил Бондарев в своем Telegram-канале.

Виктор Бондарев отметил, что тактика малых котлов, применяемая российской армией и подразделениями республик Донбасса, себя оправдывает. Плотное окружение противника на небольших территориях, когда врагу отрезаются пути к отступлению, снабжению ресурсами и подкреплением, помогает существенно сократить потери и разрушения. Оказавшись в очередном котле, украинцы и их иностранные подельники массово поднимают руки и сдаются в плен.

"Наши солдаты, офицеры и генералы используют высокоточное оружие, позволяющее уничтожать военные объекты и скопления живой силы врага на очень больших расстояниях, не причиняя вреда мирным гражданам. И, конечно, главное, чем обуславливаются успехи российских военнослужащих: тем, что в ходе боевых действий они демонстрируют подлинный героизм и настоящую отвагу", – считает Бондарев.

В последнее время все громче звучат голоса трезвых западных политиков, которые не размахивают информационными фейками, а принимают тот факт, что Украина проигрывает. И никакие поставки западного оружия ее не спасут от разгрома, заключает сенатор.

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