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Коронавирус 1 час назад

06 июня 2022 03:42

Смертность от COVID-19 снизилась до уровня весны 2020 года


АГН "Москва"

В мире снизилась смертность от коронавируса COVID-19. Она на треть меньше, чем в прошлом месяце и столь же низкая, как весной 2020 года.

Уменьшилось и число выявленных случаев заражения: в мае заболели 15,9 миллиона человек, и это на треть меньше, чем показатель апреля, сообщает ТАСС. При этом в Южной Коре, которая в апреле была лидером по распространению инфекции, темпы заражения упали в четыре раза. На столько же сократилась и смертность.

В России число выявленных заражений сократилось вдвое в сравнении с прошлым месяцем – 150 тысяч случаев. Это – минимум с апреля 2020 года. Смертность также снизилась вдвое в сравнении с предыдущим месяцем: в мае жертвами ковида стали 3,2 тысячи россиян.

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