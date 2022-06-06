Тушите свет: Байден ввел в США режим ЧС из-за дефицита электроэнергии

Президент США Джозеф Байден официально ввел в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне нарастающего кризиса электроэнергии. Одной из мер для противодействия дефициту Байден счел временное освобождение от пошлин импортных солнечных батарей, которые производятся в странах Азии.

Белый дом констатирует множество факторов, которые всерьез угрожают Штатам обрушить производство электроэнергии до уровня, не соответствующего спросу.

"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", – говорится в опубликованном документе.

РИА Новости уточняет, что из-под пошлин на два года выведены определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

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