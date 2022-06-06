Мужчина, застреливший министра в Доминикане, находится в руках полиции

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он застрелил 56-летнего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Доминиканы Орландо Хорхе Меру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента страны.

По данным местных СМИ, преступник был другом министра и действовал в одиночку. Он зашел в рабочий кабинет Орландо Хорхе Меры и произвел шесть выстрелов. В результате глава природоохранного ведомства погиб.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 июня преступник застрелил доминиканского министра, забаррикадировался в одном из помещений в здании министерства и взял в заложники несколько человек. По другим сведениям, злоумышленник покинул здание и скрылся. При каких обстоятельствах он был задержан – не сообщается. Мотивы убийства и детали трагического происшествия в Доминиканской Республике выясняются.