Космонавта Рюмина похоронят 9 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище

Похороны космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Рюмина состоятся 9 июня на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества". Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

Летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин ушел из жизни в возрасте 82 лет. На должность космонавта-испытателя он был назначен 21 марта 1973 года. За время работы совершил 4 полета в космос и в общей сложности провел на орбите 371 день. Руководил полетом станций "Салют-7" и "Мир", программой "Мир-НАСА" и "Мир-Шаттл" с российской стороны.

"Это невосполнимая потеря для всех нас. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – сообщал ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.