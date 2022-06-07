Писатель Глуховский объявлен в розыск

Российский писатель и журналист Дмитрий Глуховский объявлен в розыск. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД РФ.

В ней указывается, что Глуховский разыскивается в связи с расследованием уголовного дела, но о каком деле идет речь, не уточняется.

Глуховский известен в первую очередь как писатель-фантаст, автор бестселлера "Метро 2033". Эту книгу про постапокалиптическую Москву перевели на 37 языков мира.

Ранее 7 июня стало известно, что в розыск объявили бывшего замминистра энергетики Владимира Милова – соратника оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ иноагентом). Сам Милов еще в прошлом году сообщил об отъезде за границу.