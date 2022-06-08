За два года цены на нефть выросли на 350 процентов

За последние два года цена бочки нефти выросла на 350 процентов. Об этом сообщается в докладе "Перспективы развития мировой экономики" Всемирного банка. Также в документе отмечается, что цена на нефть росла быстрее, чем на газ и уголь, хотя цены на эти энергоносители также достигли исторических максимумов.

За год цены на нефть выросли на 42 процента. В 2022 году баррель сорта Brent будет стоить в среднем 100 долларов по сравнению с 24 долларами, ранее спрогнозированными. По мнению экспертов Всемирного банка, в 2023 и 2024 годах цены на нефть упадут на 8 и 13 процентов соответственно. Цены на уголь уже близки к максимальным показателям 2008 года, сообщает ТАСС. По прогнозам специалистов, в ближайшее время цены на природный газ и нефть останутся высокими. Однако резкий рост цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине приведет к мировому падению производства нефти на 0,8 процента в ближайшие два года.

Всемирный банк отметил: цены выросли на все виды топлива, поэтому меньше возможностей для замещения ископаемого топлива дешевыми альтернативами. Также в связи с ростом цен может отсрочиться переход на более экологически чистые виды энергоносителей.

Сербия оценила ущерб от введения шестого пакета санкций против России в 600 миллионов долларов. При этом президент страны Александр Вучич предупредил, что ограничения на газовом рынке могут обойтись еще дороже.