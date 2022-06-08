Дума перенесла срок дачной амнистии

На пленарном заседании в среду Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, передвигающий срок вступления в силу закона о продлении "дачной амнистии" с 1 сентября 2022 года на 1 июня этого года.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова – автора инициативы, срок вступления в силу уже принятого федерального закона меняется на более ранний, в связи с непростой экономической ситуацией в стране.

Он отметил, что применение дачной амнистии должно существенно снизить административные препятствия и упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки.

Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года и поможет легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках. Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком признается правом собственности.

Так, владельцы дач смогут на законных основаниях совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. На особо охраняемые территории "дачная амнистия" распространяться не будет.

Другое положение этого же, принятого Думой, закона предлагает усовершенствовать механизм, позволяющий собственнику обезопасить свое имущество внесением в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия.

При этом внести отметку о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя станет проще, так как это можно будет сделать по доверенности, составленной в нотариальной форме, добавил Крашенинников.