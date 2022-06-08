ПФР и ФСС объединяются

Объединение Фонда социального страхования с Пенсионным фондом России позволит ускорить получение соцуслуг, сделать процесс удобнее для граждан за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Так считают в правительстве, предложившем законопроект о создании с 2023 года единого фонда.

Реформа фондов проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства, поясняет ТАСС. Госдума в первом чтении приняла 8 июня законопроект о создании Единого фонда пенсионного и социального страхования. В основу соцказначейства ляжет цифровая платформа, объединяющая существующие информсистемы в соцсфере. Государство сможет централизованно управлять всеми соцвыплатами, предоставлять услуги максимально удобно, оперативно и адресно. При этом, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, соцвыплаты будут назначаться автоматически или по одному заявлению. По словам Володина, от слияния фондов произойдет сокращение расходов, меньше станет затрат на транспорт, на секретарей, на помощников, один будет главный бухгалтер, руководитель кадровой службы.

"Тот, кто работу делает текущую рядовую, он останется точно, потому что без этого никуда не денешься. А бюрократию надо сокращать", – пояснил Володин.

При этом перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов, добавил спикер Думы. После реогранизации фондов россияне смогут по-прежнему получать все услуги по принципу "единого окна", обращаясь лично в клиентские службы и МФЦ.

Кроме этого, объединение двух фондов поможет гражданам в досудебном порядке отстоять свои права в случае ошибок при назначении мер социальной поддержки, отметил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Сейчас в Фонде социального страхования есть возможность решить подобные вопросы в досудебном порядке, а в Пенсионном фонде – нет.

Вопрос объединения соцфондов был поднят экспертами в 2018 году. В январе 2022 года Минтруд представил предложения по объединению Пенсионного фонда и ФСС.

Переходный период по объединению фондов, по мнению российского вице-премьера Татьяны Голиковой, может занять два года. С 1 января 2022 года 37 социальных выплат были переданы на администрирование Пенсионному фонду без увеличения штата фонда, отметила Голикова. При этом она добавила, что персонал фондов квалифицированный, его не хотят потерять. Часть сотрудников фонда может быть переориентирована при создании системы долговременного ухода за пожилыми в России.