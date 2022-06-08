08 июня 2022 16:45

Столичной полиции разрешили составлять протоколы на нарушителей тишины

В ходе пленарного заседания депутаты столичного парламента поддержали законопроект, предполагающий передачу МВД полномочий в части составления протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Законопроект инициирован фракцией партии "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва".

Шапошников пояснил, что принятые изменения в городской КоАП позволят органам внутренних дел составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 КоАП Москвы.

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