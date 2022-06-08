Миронов признал, что его машина попала в ДТП

Глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов признался, что его автомобиль попал в ДТП в центре Москвы и он сам был в салоне в этот момент. Парламентарий уточнил, что речь идет о служебной машине.

"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД, – написал Миронов в Telegram. – Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами".

По словам Миронова, управлявший велосипедом курьер получил травму ноги. Политик пообещал, что поможет пострадавшему.

"Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", – написал Миронов.

Ранее 8 июня сообщалось, что легковой автомобиль с номерами серии АМР и проблесковыми маяками сбил курьера-велосипедиста на переходе на улице Сретенка. От удара пострадавшего отбросило на несколько метров, его отвезли в больницу.