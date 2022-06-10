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Ситуация в Донбассе 1 час назад

10 июня 2022 15:53

Первый эшелон зерна отправился из ЛНР в Россию

Из Луганской народной республики в Россию отправилась первая партия зерна.

Как рассказали "Интерфаксу" в государственном таможенном комитете ЛНР, общий вес отправленного из Старобельска на экспорт в РФ зерна составляет 650 тонн. Предполагается, что за два месяца из хранилищ республик в Россию отправится около 200 тысяч тонн пшеницы и подсолнечника. Полученные деньги будут направлены на восстановление мирной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что с подконтрольной России части Запорожской области началась отправка зерна на Ближний Восток через Крым. Первый поезд с зерном уже прибыл в Севастополь.

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экономика Россия торговля зерно Луганская народная республика/ЛНР новости

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