Первый эшелон зерна отправился из ЛНР в Россию

Из Луганской народной республики в Россию отправилась первая партия зерна.

Как рассказали "Интерфаксу" в государственном таможенном комитете ЛНР, общий вес отправленного из Старобельска на экспорт в РФ зерна составляет 650 тонн. Предполагается, что за два месяца из хранилищ республик в Россию отправится около 200 тысяч тонн пшеницы и подсолнечника. Полученные деньги будут направлены на восстановление мирной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что с подконтрольной России части Запорожской области началась отправка зерна на Ближний Восток через Крым. Первый поезд с зерном уже прибыл в Севастополь.