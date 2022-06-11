Ремонтные подразделения за сутки восстанавливают десятки единиц техники

Ремонтные подразделения Вооруженных сил РФ с целью поддержания высокой боеспособности в круглосуточном режиме проводят восстановительные работы поврежденной в ходе спецоперации военной техники в полевых условиях.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, для этого были развернуты специальные пункты ремонта, в которых высококвалифицированные военнослужащие ремонтных подразделений в несколько смен, соблюдая принципы маскировки и используя современные машины технического обслуживания, непрерывно проводят восстановительные работы.

"За сутки в эксплуатационный цикл возвращаются несколько десятков единиц военной техники различного назначения, как колесных, так и гусеничных", – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется технике, действующей вдали от пунктов временного развертывания и дислокации. В первую очередь ремонтируется вооружение, необходимое для выполнения боевой задачи, а также то, которое можно починить за короткий срок.

Отмечается, что ремонтные подразделения не испытывают проблем с запчастями.