МИД РФ поздравил россиян с праздником и пошутил над захватчиками

В День России МИД РФ опубликовал в своем Telеgram-канале поздравление с шуткой по поводу тщетности стараний западных стран захватить территорию нашей страны.

На изображении, опубликованном МИД, изображены ливонский шлем (Ливонский орден был разбит в битве на Чудском озере Александром Невским), польский шлем (интервенты были изгнаны из Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского), шляпа Наполеона, каска вермахта.

Пятая позиция на картинке – пустующий белый квадрат как намек на судьбу тех, кто собирается претендовать на российскую землю. "Мы вежливо просили их не расширяться на Восток..." – подписана картинка.

"С Днем России! Искренне ваш, МИД", – поздравляет ведомство.