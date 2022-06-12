Пекин: антироссийские санкции не помогут решить украинский вопрос

Китай выступил с резкой критикой в адрес правительства США, сообщается в эфире телеканала "Россия 24" и на медиаплатформе "Смотрим". В Пекине считают недопустимыми попытки Вашингтона вмешиваться во внутренние дела страны.

Выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ потребовал, чтобы Штаты прекратили "очернять и сдерживать" Китай.

Упомянул Вэй Фэнхэ и о ситуации вокруг Тайваня, предупредив, что любую попытку отделить регион от Китая в Пекине пресекут даже ценой войны.

Что касается конфликта на Украине, то здесь представитель Поднебесной призвал стороны как можно скорее сесть за стол переговоров, заявив, что антироссийские ограничения делу вряд ли помогут.

"Конфликт или война – это последнее, что Китай хотел бы видеть на Украине. В то же время мы не верим, что оказание максимального давления и санкции способны решить проблему, – отметил политик. – Они могут даже усилить трения и еще больше усложнить проблемы!"