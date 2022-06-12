Байден признал связь экономических проблем США с помощью Украине

Президент США Джо Байден объяснил рекордное подорожание бензина и высочайшую с начала 1980-х годов инфляцию тем, что страна оказывает помощь Украине. Причем, по его словам, эти последствия были "ожидаемыми".

Выступление главы Белого дома на приеме нацкомитета Демократической партии цитирует РИА Новости: "Когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить". По его словам, случившееся — рост цен на бензин и продукты питания — "должно было случиться".

Байден заверил, что администрация предпринимает усилия по снижению цен на топливо, а дополнительные траты домохозяйств на еду назвал "налогом Путина". И предупредил: "Мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время".

Однако президент уверен, что в будущем у США хорошие перспективы. По словам Байдена, экономика страны сейчас является самой быстрорастущей в мире. Зал отреагировал аплодисментами, а выступающий подчеркнул, что его слова не были шуткой.

По официальной оценке, озвученной властями страны в конце мая, за 2022 год валовый внутренний продукт США вырастет на 3,1%.