Американская мечта стала недосягаемой

Консервативное американское издание American Thinker бьет тревогу. Оказывается, самый близкий советник президента США Джо Байдена – его сын Хантер. По крайней мере так утверждает журналистка New York Post Миранда Девайн.

"Хантер Байден – одна из самых психически неуравновешенных и по-настоящему отталкивающих фигур, известных американской общественности. Тем не менее, как утверждает Миранда Девайн (Miranda Devine) из New York Post, есть информация, что человеком, к которому Джо Байден обращается за советами касательно политики, является не его супруга, не глава администрации и даже не бывший начальник, как многие могли бы предположить, а Хантер Байден. Это могло бы объяснить, как и почему наша страна на бешеной скорости катится прямо в ад".

Что может посоветовать своему отцу на 80-м году наркоман со стажем, любитель порно и оргий с проститутками по вопросам внешней и внутренней политики, остается лишь догадываться. Впрочем, глядя на траекторию самой Америки и на то, что Штаты творят с Украиной, версия о том, что сын-наркоман – главный советник президента, не выглядит такой уж безумной.

С другой стороны, советуется же президент Украины Зеленский по вопросам ведения войны со своим девятилетним сыном. Об этом прошлой неделе со всей простотой рассказала супруга украинского президента Елена в интервью Daily Mail: "Он все знает, дает нам военные советы. Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами".

Америка марширует против слишком вольного оборота оружия. Марши за ужесточение правил продажи стволов – от побережья до побережья. За полгода в стране – больше 250 массовых расстрелов. Вашингтон собирается вспоминить погибших минутой молчания, а кто-то в толпе кричит, что у него пистолет.

Провокатора быстро скрутили, но паника в толпе легко объяснима. В США на руках оружия больше, чем жителей в стране. 400 миллионов винтовок и пистолетов. Их владельцев тоже можно понять. В стране всплеск преступности. Тяжких преступлений в мегаполисах стало больше на 30-40%, а полицию, как в городке Маунт-Плезант, штат Мичиган, можно теперь и не дождаться.

Бензин в среднем по стране стоит как никогда дорого – 5 долларов за галлон. Инфляция для США запредельная – 8,6%. Она делает американскую мечту недосигаемой. Дорожает все: топливо, продукты, ипотека, услуги.

Осенью правящую Демократическую партию может ждать разгром. Республиканцам нужно всего одно место, чтобы получить большинство в Сенате. Нижнюю палату – Палату представителей – им тоже по силам забрать. Вот и наступают в каждом интервью на больные мозоли оппонентов, еще и язвят.

"В моем штате цена на бензин настолько высока, что дешевле было бы купить кокаин и просто бегать повсюду", – говорит сенатор Джон Кеннеди.

Из Белого дома – один ответ. Россия виновата в росте цен на американских заправках, Байден так и называет этот скачок – "путинским". Хотя министр финансов Джаннет Йеллен признала: экономика США попала под свой же санкционный каток: "Наши санкции в отношении России действительно оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива. Наши санкции были эффективными, но мы продолжаем их ужесточать, так что цены на нефть могут стать еще выше".

Отказавшись от российской нефти, Вашингтон сам себя загнал в неудобное положение. Готовится визит Байдена в Саудовскую Аравию. Хотя еще недавно администрация приписывала властям королевства убийство журналиста Джамаля Хашогги, а саму страну называла изгоем. Но теперь Белому дому двусторонние отношения приспичило перезагрузить.

Президент США жертвует принципами в обмен на дешевую нефть, напрямую спрашивают у пресс-секретаря Белого дома. Вопрос звучит в контексте саммита Америк. На него Байден приглашал не по географическому, а по демократическому принципу. Кубе, Никарагуа, Венесуэле отказано в приглашениях. Байден, видимо, чтобы окончательно не забыли их венесуэльского ставленника, созвонился с самозваным президентом Гуайдо, которого несколько лет назад Вашингтон пытался усадить в президентское кресло. О нем же по поводу и без вспоминала и пресс-секретарь Белого дома.

- АР сообщает, что президент Болсонару за эту встречу и свое присутствие на саммите Америк хотел уступок от Байдена. Могли бы вы подтвердить данную информацию?

- Я не могу подтвердить данную информацию. Президент собирается завтра отбыть на саммит. Могу сказать следующее: Соединенные Штаты по-прежнему признают Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы.

Этим ляпом пресс-секретарь открыла для себя саммит Америк. Ее начальник, улетая на него, споткнулся уже в буквальном смысле. С самого начала не заладилось, так что приветственная речь Байдена в Лос-Анджелесе тоже вышла скомканной.

В адрес Байдена летят оскорбления. Его обвиняют в лицемерии за то, что приглашения на саммит раздал избранным. Поэтому бойкотировать встречу решили лидеры Мексики, Гватемалы, Боливии, Эль-Сальвадора, Гондураса, но и те, кто приехал открыто недовольны тем, как Вашингтон делит регион на своих и чужих.

"Мы хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона", – заявил Альберто Фернандес, президент Аргентины.

"Я думаю, что исключение некоторых стран континента из саммита Америк показывает, насколько ослабла роль этой площадки", – отмечает Франциско Таяна, руководитель Департамента международного сотрудничества Министерства культуры Аргентины.

Судя по микрофону, аргентинский политик в Буэнос-Айросе дает интервью центральному телевидению Китая. Товарооборот КНР со странами Латинской Америки в прошлом году – на уровне 450 миллиардов долларов. США с ближайшими соседями не наторговали и на 300. Советник Байдена по нацбезопасности заявил, что Вашингтон не будет соревноваться с Пекином чековыми книжками. У этой администрации другие приоритеты. На продовольственную безопасность всей Южной Америки выделили денег в 8 раз меньше, чем на оружие для одной Украины. Ситуацию в этой стране и выходит из кризиса в интервью The Times разбирал Генри Киссинджер: "Сейчас вопрос состоит в том, как закончить эту войну. По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".

Легендарного политика новое поколение американских дипломатов вряд ли слушает. На очередном брифинге советник госссекретаря США Карен Донфрид говорила об отношениях США с Россией. Москву традиционно винили во всем. Дипломат общалась с журналистами разных стран, игнорируя российскую прессу.

- Я знаю, что у вас осталось много вопросов. Но у советника госсекретаря еще много других дел сегодня. Спасибо, что пришли.

- Извините, но как насчет вопросов от российских СМИ?

- Если у вас есть вопросы, напишите мне на электронную почту. Я передам их советнику госсекретаря.

Письмо представителю Госдепартамента мы отправили через полчаса. Вопросы были о поставках американского оружия на Украину. Ответа нет пятый день.

Оружие идет таким потоком, что Пентагон почти опустошил свои запасы "Джавеллинов" и "Стингеров". У американцев ракет осталось на 2-3 месяца боев, пишет Bloomberg. США не имеют четкого представления о военной стратегии Украины. Это уже статья в The New York Times. Командование ВСУ признало, что многое недоговаривают заокеанским коллегам. Скрывают, сколько техники потеряли и сколько людей, чтобы поставки оружия не прекратились.

"Мы вооружали Украину как минимум с 2017 года тяжелым вооружением, делая очень провокационные жесты в адрес России по ту сторону границы. И отсутствовали какие-либо попытки урегулировать вооруженный конфликт дипломатическим путем. Вместо этого администрация Байдена вела к эскалации конфликта, по-видимому, намеренно", – считает журналист Гленн Гринвальд.

Байден накануне заявил, что предупреждал Зеленского о возможном военном конфликте, но тот его не слушал. А вот на эти слова президента США обратили внимание его оппоненты в Штатах: "Меня часто спрашивают, почему если республиканцы не играют по-честному. Так если мы будем поступать как они, наша демократия окажется в опасности. Я серьезно говорю".

- Все понятно, но просто. Ээто все равно как играть в "Монополию" против тех, кто забил на правила и творит что хочет. Как же быть?

- Да я их в тюрьму отправлю. Там есть специальная клеточка, – смеется Байден.

Так совпало, что вместе с этой шуткой в одной из юмористических программ ФБР вполне серьезно взялось задерживать республиканских политиков. Арестован Райан Келли, кандидат в губернаторы Мичигана. Схвачен бывший советник Трампа Питер Наварро. Обоим вменяют причастность к событиям полуторагодичной давности – штурму Капитолия 6 января.

В Конгрессе устроили настоящее шоу. Заседание не днем, а в вечерний прайм-тайм и в прямом эфире, чтобы как можно больше зрителей увидели обвинения в адрес бывшего президента. Комитет, который под него копает, расследуя обстоятельства штурма 6 января, показал кадры допроса дочери экс-президента и еще нескольких свидетелей.

Республиканцы считают, что так демократы отвлекают внимание от проблем: инфляции, цен, преступности. Примечательно, что комитет для организации слушаний нанял телевизионного продюсера. Слушания, напоминающие ток-шоу, транслировали все телеканалы. Зрителям дали послушать свидетелей и показали новые кадры атаки на Капитолий.

Опросы показывают: Дональд Трамп – самый популярный политик среди республиканцев, ближайшие конкуренты отстают от него на десятки процентов. А вот у Байдена в гонке 2024 года, похоже, никаких шансов. The New York Times опросила партийную верхушку демократов, и многие соратники действующего президента не хотели бы его переизбрания.