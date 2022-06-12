Оговорка экс-президента США напомнила об американском лицемерии

Американские журналисты считают, что оговорка экс-президента США Джорджа Буша-младшего показывает, что в США не столько стареют президенты, но "дряхлеет демократия".

В Интернете стало вирусным видео, в котором 75-летний Буш обвинил президента РФ Владимира Путина во вторжении в Ирак. Экс-президент выступал на предвыборном мероприятии в Институте Буша, пишет РИА Новости.

Как пишет газета New York Times, оговорка Буша напоминает о фиаско США в Ираке, о котором многие в стране предпочли забыть. Решение об атаке в Вашингтоне принимали на лжи. Американские политики говорили высокопарные речи о свободе, напомнила газета, хотя на самом деле США планировали интервенции США на богатый нефтью Ближний Восток.

"Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", – отмечается в статье.