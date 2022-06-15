Песков прокомментировал слова Медведева о существовании Украины

У Украины серьезные, большие проблемы, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Медведев засомневался, что через два года Украина будет еще существовать.

Песков отметил, что проблемы Украины можно констатировать. Более того, добавил пресс-секретарь главы российского государства, нежелание украинского руководства трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего. Именно поэтому у Украины как у государства "большие проблемы". По его словам, сопротивление националистических подразделений продолжается, а киевское руководство не желает и не готово обуздать националистические подразделения.

Медведев в своем Telegram-канале засомневался, что Украина останется на карте мира в ближайшее время. Так он прокомментировал желание Киева получать сжиженный газ из США по ленд-лизу, а оплачивать через два года.