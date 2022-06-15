Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических. Об этом сообщает портал дипломатических представительств ФРГ в России.

В сообщении говорится, что возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки через сервисно-визовые центры компании VisaMetric. Записаться на собеседование можно на сайте компании.

В связи с высоким спросом при подаче заявлений и выдачи виз возможны задержки.

Оплата консульского сбора пока возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте по актуальному обменному курсу загранпредставительства.

Как сообщалось, с 11 июня ФРГ временно сняла все covid-ограничения на въезд, путешествовать в страну можно без предоставления сертификата вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.