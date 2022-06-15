Чижов: Боррель наговорил глупостей, ЕС деградировал

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель наговорил массу глупостей в отношении России, а сам Евросоюз деградировал до уровня вспомогательного военного блока.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли на фоне противоречивых заявлений Борреля сделать вывод, что в Брюсселе слышат призывы российской стороны не поставлять оружие киевскому режиму, Чижов отметил, что "хитрость вся в том, что Брюссель сам по себе не торгует оружием, как, впрочем, ничем другим, он лишь стимулирует страны – члены к этому".

"Боррель наговорил массу глупостей, это я готов ему повторить в глаза. Известный Джордж Оруэлл должен перевернуться в гробу, потому что, создав Европейский фонд мира, они его использовали как механизм для финансирования поставок вооружений. Мир – это война". То есть, я думаю, не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день Евросоюз из политико-экономического союза превратился, деградировал до уровня вспомогательного военного блока. Вспомогательного – кому, я думаю, понятно. Не ОДКБ", – подчеркнул дипломат.