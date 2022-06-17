Правительство РФ представит новую стратегию развития автопрома до 1 сентября

Стратегия развития автопрома будет представлена правительством до 1 сентября. Об этом стало известно по итогам отраслевого совещания, которое президент Владимир Путин провел в рамках Петербургского экономического форума. Какие именно решения будут приняты для поддержки автомобильной отрасли?

Россия должна добиться технологического суверенитета в автомобильной промышленности и выпускать качественные и доступные машины для граждан, заявил Владимир Путин на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума.

В последние месяцы производство автомобилей в стране заметно снижается. По данным Росстата за апрель, было выпущено чуть менее 20 тысяч легковых авто за первые четыре месяца года. Общее снижение составило порядка 47 процентов. Это напрямую связано с разрывом глобальных логистических цепочек и уходом иностранных партнеров с российского рынка, отметил президент.

"Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно. И уже отражается. По сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле – в пять раз ниже", – заявил президент РФ Владимир Путин.

В этой связи глава государства назвал первостепенной задачей обеспечить работу автозаводов в России и их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость. Здесь важную роль должны сыграть программы импортозамещения, которые реализуются у нас в стране с 2014 года. По словам президента, речь не идет о полном переходе на собственное производство. Однако ключевые критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российскими.

Вторая задача – это обеспечить достаточное предложение автомобилей на отечественном рынке, чтобы сдержать рост цен на них. На фоне подорожания продажи легковых машин в стране резко упали. В мае было продано 24 268 единиц. Это на 83,5 процента меньше показателей за аналогичный период 2021 года. Что касается первых пяти месяцев в целом, то тут продажи снизились сразу на 51 процент и составили 318 114 автомобилей.

"Напомню, что в последние два года в России ежегодно продавалось около полутора миллионов автомобилей. Однако в текущем году объем продаж легковых автомобилей заметно сократился. По итогам пяти месяцев – на 51 процент. Тогда как, по оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было бы выйти за пределы 20-25 процентов", – отметил президент РФ Владимир Путин.

Уже сейчас принято решение о системной поддержке российского автопрома в ближайшую трехлетку. Об этом по итогам совещания заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В частности, в этом году будет выделено более 20 миллиардов рублей. В том числе на автокредитование, льготный лизинг и скидки на электротранспорт.

"В первую очередь это возобновление по автокредитованию – 10,2 миллиарда рублей, 4,9 миллиарда – это на льготный лизинг, 2,6 миллиарда рублей – на скидки по электрическому транспорту и 3,3 миллиарда – на газомоторную технику", – рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Каждое рабочее место в автопроме в нашей стране сегодня поддерживает девять рабочих мест в других смежных сферах, отметил президент. Поэтому крайне важно сейчас поддержать отечественную автопромышленность. Глава государства потребовал до конца года сделать все необходимое, чтобы ситуация в отрасли не стала чрезмерно острой, обеспечить ее глобальную конкурентоспособность. Новая стратегия развития автопрома будет представлена до 1 сентября.

"Необходимо до 1 сентября, прошу правительство это сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств. Причем их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом", – подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Независимость России в автопроме должна быть реальной и иметь прочный фундамент, отметил президент в завершении совещания.