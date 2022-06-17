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ПМЭФ-2022 3 минуты назад

17 июня 2022 16:35

На "Фабрику проектного финансирования" будет выделено 120 млрд рублей

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что проекты, реализуемые в рамках механизма "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа, государство выделит 120 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Эта мера поможет обеспечить дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей", – сообщил Путин.

В марте ВЭБ сообщал, что общая стоимость проектов "Фабрики" превышает 1 триллион рублей. При реализации проектов "Фабрики" средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ и коммерческие банки – партнеры по синдикатам.

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