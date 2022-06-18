С 18 июня Литовские железные дороги прекращают транзит санкционных грузов в РФ

С 18 июня Литовские железные дороги прекратят транзит через территорию страны ряд товаров, которые попали под санкции. Сообщивший об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал это "грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита".

В своем Telegram-канале Алиханов рассказал, что ограничения коснутся стройматериалов, цемента, металлов и других номенклатурных грузов, всего 40-50 процентов от общего количества.

По мнению губернатора, для возмещения ущерба нужно в срочном порядке поставить новые суда, включая балкеры, на линию Усть-Луга — Балтийск. Стоимость логистики поднимется, так что область может обратиться за федеральными субсидиями, подчеркнул чиновник.

Алиханов рассказал также о консультациях с МИД РФ с целью получения разъяснений от Вильнюса.

Транспортная ситуация на российско-литовской границе в Калининградской области остается напряженной, на погранпереходах периодически собираются очереди в несколько сотен фур.