Сечин: недружественные страны получат нефть по цене с премией

Мировой рынок нефти приближается к новой конфигурации: стоимость российской нефти для дружественных и недружественных России стран окажется разной, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ-2022.

"Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для дружественных стран – справедливая рыночная цена, а для недружественных – к цене прибавляется премия, которая будет направлена на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими партнерами", – отметил Сечин.

Мировой нефтяной и газовый рынок серьезно пострадал из-за санкций Запада против России. Это привело к тому, что мировая экономика, и прежде всего экономика США и ЕС, начали входить в рецессию.

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