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Ситуация в Донбассе 13 минут назад

19 июня 2022 12:08

Украинские военные бьют по мирным жителям из бесшумных минометов

На вооружение украинской армии поступили бесшумные польские минометы. В ЛНР подтвердили, что это вооружение уже активно используется ВСУ для обстрелов гражданских объектов. По словам жителей села Пурдовка, где идут боевые действия, в результате обстрела данным типом оружия погибла женщина.

Минометы LMP-2017 производят в польском городе Тарнув, сообщает РИА Новости. При подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. Особенность данного вида оружия заключается в том, что при стрельбе не слышно "выхода" мины, поэтому сориентироваться и вовремя укрыться от попадания очень сложно.

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общество Украина миномет Донбасс Луганская народная республика/ЛНР новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

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