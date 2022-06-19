Украинские военные бьют по мирным жителям из бесшумных минометов

На вооружение украинской армии поступили бесшумные польские минометы. В ЛНР подтвердили, что это вооружение уже активно используется ВСУ для обстрелов гражданских объектов. По словам жителей села Пурдовка, где идут боевые действия, в результате обстрела данным типом оружия погибла женщина.

Минометы LMP-2017 производят в польском городе Тарнув, сообщает РИА Новости. При подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. Особенность данного вида оружия заключается в том, что при стрельбе не слышно "выхода" мины, поэтому сориентироваться и вовремя укрыться от попадания очень сложно.