Детали визитов Джонсона, Драги, Макрона и Шольца к Зеленскому

Великобритания на этой неделе разродилась новыми антироссийскими санкциями, которые с каждым разом становятся все более абсурдными. Однако сейчас англичане превзошли сами себя. В черный список попала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее "преступление" в том, что она помогла вывезти из Донецкой и Луганской областей 2 тысячам детей – для усыновления в Россию.

Британцы включили в санкционный список и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – "за поддержку и одобрение войны". На такое не решился даже Евросоюз, хотя горячие головы предлагали включить главу РПЦ в шестой пакет санкций.

На смеси русского с английским внезапно приехавший в Киев британский премьер Джонсон пытался общаться с украинскими военными. Гостю Зеленский устроил насыщенную программу. Зашли в Михайловский Золотоверхий монастырь – центр раскольнической украинской Церкви. Джонсон все пытливо расспрашивал. И все разглядывал. С Зеленским поставили свечку, а на выходе Джонсона одарили иконой.

Вместе возложили цветы к стене с портретами сотен украинских военных, погибших на Донбассе еще в 2014 году. Потери и спустя годы в Киеве никого не вразумили – и вот сейчас счет убитых идет уже на тысячи, но Зеленский гордо демонстрирует поврежденную российскую военную технику, а Джонсон благословляет на новый бой.

Собственно, сам Джонсон и хочет теперь украинцев отправлять на фронт. Причем массово. Предложил начать масштабную программу тренировки для ВСУ – по 10 тысяч военных каждые 4 месяца. И, конечно, еще больше оружия. Сообщается, что в ближайшие 5 недель Лондон поставит 4 комплекса ПВО для защиты правительственного квартала, дальнобойные системы артиллерии, способные наносить удары специальными снарядами на глубину 70 км, РСЗО, бронетехнику и танки. Все для того, чтобы украинцы воевали, несли потери, но не вступали в переговоры.

"Владимир, я прекрасно понимаю, почему ты и твои люди не могут пойти на компромисс с Путиным. Конечно, мы продолжим, как и с самого начала, поставлять необходимую вам военную технику. А теперь еще, конечно, и обеспечивать тренировку военных", – заявил Джонсон.

За день перед Джонсоном в Киеве побывала тройка лидеров крупнейших стран ЕС. Главы Германии, Франции и Италии вместе ехали к Зеленскому на украинском спецпоезде, но только Макрону дали "люкс".

В поезде Макрон и Драги переоделись, а вот Зеленский, как всегда, всех встретил в майке, министр Кулеба – на костылях – говорит, получил травму во время занятий спортом. Вместе лидеры ездили в Ирпень: качали головами, осматривая разрушения, а в этот момент украинские военные обстреливали Донецк из поставленных Западом гаубиц. Макрон заявил, что Франция передаст еще 6 орудий: "С самого начала Франция и Европа поддерживали Украину и население, предоставляя военную помощь и больше наступательной и оборонительной техники. В последние дни украинская армия признала, что французские самоходные гаубицы "Цезарь" оказались очень полезны".

Продавили, похоже, и немецкого канцлера – выступая вроде бы за диалог с Москвой, он дал понять, что сейчас на Украине будут говорить немецкие пушки. "Мы понимаем, что сейчас нужна артиллерия. И это именно то, что мы передадим. На данный момент украинские солдаты обучаются в Германии тому, чтобы уметь обращаться с самой современной гаубицей, которую мы поставим вместе с нашими голландскими коллегами. И мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что поставим реактивные системы залпового огня", – сказал Олаф Шольц.

Все это будет обрушено на Донбасс – с участием западных наемников – как это и происходило с 2014 года, до того момента, как Россия решила взять Донбасс под защиту.

Примечательно, что за два дня до визита европейцев в Киев Порошенко в открытую признался, что Минские соглашения изначально "для Украины ничего не значили, выполнять их не собирались, а цель была в другом". "Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача, и она была достигнута", – отметил Порошенко.

Запад, в свою очередь, все 8 лет на этот саботаж закрывал глаза, возлагая всю ответственность на Москву и не обращая внимания на разбомбленный юго-восток.

- То есть Россия белая и пушистая?

- Россия не белая и не пушистая. Она такая, какая есть. Не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть, – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

- Хочу спросить по поводу британцев, которые недавно были приговорены к смертной казни. В глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что этот смертный приговор…

- Меня "глаза Запада" не интересуют вообще. Меня интересует только международное право, по которому наемники не являются комбатантами. Поэтому то, что у вас в глазах, не имеет значения.

Успели обсудить еще и европейские устремления Украины. Рим, Париж и Берлин решили поддержать ускоренную заявку Киева, который без очереди, обойдя Тбилиси, намерен получить статус кандидата в члены ЕС. Критерий отбора оказался специфичным.

"Все мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, мечтать можно долго. Пример тому – Турция, которая, даже получив статус кандидата, вступления в ЕС ждала десятилетиями. И все без толку. Понятно, что воюющую Украину никто вообще не ждет, учитывая, что уже сейчас ситуация сильно бьет по самой Европе – той же Германии, Франции и Италии.

"Главы государств и правительств за закрытыми дверями, вероятно, призывали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше, его труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", – пишет Die Welt.

Такого же мнения придерживается большинство жителей ЕС. По последнему социологическому исследованию Европейского совета по международным отношениям, в среднем 35% европейцев выступают за то, чтобы конфликт был как можно скорее завершен, даже если ради этого Украине придется признать потерю части своих территорий. Наиболее распространено это мнение в Италии и Германии, где за подобный вариант высказались около 50%. Весьма популярно этот мнение в Румынии, Франции и Швеции. Даже в Великобритании сторонников мира хоть немного, но больше. Впечатлившись, The Times вышла с громким заголовком: "Дайте Путину все, что он хочет, чтобы прекратить войну, говорят европейцы".

О возможных потерях украинских территорий впервые взялся рассуждать даже генсек НАТО: "Вопрос не том, возможен ли мир, а в том, какую цену вы готовы заплатить за мир? Сколько территории? Сколько независимости? Сколько суверенитета? Сколько свободы? Сколько демократии вы готовы пожертвовать ради мира? И это очень сложная моральная дилемма". Столтенберг отметил, что военная поддержка НАТО — это способ укрепить позиции Украины за столом переговоров.

Впрочем, на что может рассчитывать Киев, у Запада единого мнения нет. Так что за похлопыванием по плечу и даже объятиями, в которые Зеленского заключил французский президент, стоит все то же отсутствие желания брать на себя украинские проблемы. То, что мир устал от Украины, с неудовольствием признал даже Борис Джонсон: "Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины, но вы должны понять, что украинцы ужасно страдают на востоке страны. В том время, когда многие экономики чувствуют давление вызванной войной, когда происходит рост цен на энергоносители, когда появляется усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними надолго". То есть до конца, каким бы он ни был для Украины и явно не для Великобритании.