Европа паникует и пытается обойти санкции

Цены на газ на европейских биржах вновь превысили 1500 долларов за тысячу кубов. Стремительный рост начался после того, как "Газпром" сократил поставки по "Северному потоку" в Европу с 167 миллионов кубов в сутки до 67. Причина – объективная. Никакого злого умысла со стороны России здесь нет. Просто немецкая компания Siemens, у которой перед Россией контрактные обязательства по ремонту, отправила турбину на техобслуживание в Канаду. А там теперь говорят, что не могут вернуть турбину из-за антироссийских санкций. Теперь Германия и Канада ведут вялые переговоры по возврату оборудования для "Северного потока". Пока – тупик. Европа тем временем уже тратит зимние запасы из газовых хранилищ. Паника.

Санкции, оказывается, живут своей жизнью и самопроизвольно размножаются. Пару недель назад в Европе на кураже от принятия шестого пакета санкций анонсировали седьмой пакет, куда, по идее, можно было бы включить в какой-то форме и газовое эмбарго. Такой шаг предполагается сделать ответственно – создать запасы на зиму, найти новых поставщиков на будущее, но вот есть запрет на поставку в Россию газового оборудования – и, пожалуйста, мечты сбываются. Иной раз внезапно.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", – заявили в "Газпроме".

"Портовая" обеспечивает прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-1". По данным Федерального сетевого агентства Германии, отключение изношенной турбины привело к тому, что транзит топлива сократился на 40%, по информации из "Газпрома", – на все 60. Германия вынуждена полностью остановить прокачку газа французским потребителям, на треть упали объемы, поступающие у Италию. Чем не седьмой пакет? При этом справедливо поинтересоваться, как же так получилось, что у "Газпрома" не оказалось замены? А просто концерн Siemens до сих пор не вернул аналогичный агрегат из капремонта в Монреале – канадские власти арестовали его в соответствии с законом о санкциях от 8 июня этого года.

"Siemens также подтвердил, что есть поставка из Канады, которая еще не прибыла, но есть ли причинно-следственная связь между этой газовой турбиной и большим количеством сокращений поставок, не поддается проверке", – говорит Беате Барон, пресс-секретарь Министерства экономики Германии.

На самом деле все поддается проверке – можно позвонить в Siemens и поинтересоваться эксплуатационными характеристиками его турбин, сопоставить их с объемами полученного газа – провести аналитическую работу, то есть было бы желание, а его нет, потому что в результате расследования существует стопроцентная вероятность выйти на самих себя, и тогда уже никак не получиться свалить на Россию проблемы отопительного сезона. 90% к 1 ноября – считается, что такой уровень заполнения подземных хранилищ позволит нормально пережить зиму, но вместо того, чтобы закачивать газ в ПХГ с субботы его начали поднимать, что, очевидно, нарушает этот график.

"Мы не можем подойти к зиме, если газовые хранилища будут заполнены на 56%, они должны быть полными, иначе мы действительно просто не готовы. Мы не должны питать иллюзии, мы находимся в противостоянии с Путиным. Мой призыв ко всем – и к гражданам, и к промышленности: давайте экономить энергию", – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Варить яйца в посудомойке, не задерживаться под душем, выключать отопление в неиспользуемых помещениях – все это рецепты известны, и хорошо, если бы риск заработать сальмонеллез, запаршиветь, получить в соседи грибок и плесень окупится по деньгам, но не факт – в том же Федеральном сетевом агентстве предупреждают, что по итогам года суммы в платежках станут неприятным сюрпризом для арендаторов, а таких в Германии 58%, и для домовладельцев, которые во второй половине зимы будут вынуждены централизовано снижать температуру в помещениях вне зависимости от желания квартирантов.

Это практически неизбежно, но издание Bloomberg готовит своих читателей к тому, что может быть значительно хуже: "В случае наихудшего сценария, когда трубопровод "Северный поток-1" в Германию будет полностью остановлен, Европа не сможет достичь уровня запасов, предписанного Европейским союзом, к началу отопительного сезона в ноябре. А к январю запасы в регионе могут полностью иссякнуть".

В этом случае цена газа, особенно для промышленности, будет просто запредельной, а инфляция – двузначной. Третий месяц подряд в Германии она повторяет рекорды все более древних кризисов: сейчас – 7,9% – это 1974 год. На новости о сокращении транзита цена газа подскочила с 900 в район 1350 долларов за тысячу кубометров. И это при том, что рынок на прошлой неделе не успел отыграть известие о том, что 21-го числа газопровод "Турецкий поток" встает на плановое техобслуживание. Пока на неделю, а там – как пойдет – железо не вечно. Проблема для ЕС усугубляется тем, что и с альтернативными поставщиками, мягко говоря, не все в порядке, похоже, не проводят они вовремя капремонт.

Пожар на заводе по сжижению газа в американском городе Фрипорт, по предварительным расчетам, – это минус пять миллиардов кубометров в энергобалансе Европы. Экспортный терминал, обеспечивающий четверть всех поставок американского СПГ на европейский рынок, выведен из строя на три месяца.

Поставки катарского газа тоже еще не начались, и непонятно, когда это случится, – предварительная договоренность Берлина и Дохи, видимо, не перейдет в область практической реализации до тех пор, пока европейцы не удовлетворят пожелание Катара о заключении 20-летнего контракта, что никак не стыкуется с экологическими целями немецкого правительства. Остается скрести по кубометру там и сям.

"Я благодарна, что мы сейчас обсуждаем этот потрясающий проект, что вы готовы увеличить поставки газа в Европейский союз через Египет", – сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Председатель Еврокомиссии на неделе ездила в Израиль – под Землей обетованной есть газ, который может быть направлен в Европу, однако не сразу – для этого необходимо построить трубу к египетским СПГ-терминалам. Но и топлива немного: разведанных запасов – около 650 миллиардов кубов, регион политически нестабильный. Суммируя все потуги европейских деятелей найти адекватную замену российскому газу, газета Die Welt приходит к неутешительному выводу: "Германия располагает крупнейшими хранилищами природного газа в Европе. Однако уровень заполняемости этих подземных резервуаров может быть доведен до требуемого уровня в 90% к 1 ноября только поставками по российским трубопроводам".

В принципе, проблема решается нажатием одной кнопки, но не той, а другой, которая запускает "Северный поток-2". Там турбины совсем новые и не импортные, а наши "Ладоги". Но на такой радикальный шаг, нарушающий режим их собственных санкций, они пока еще не готовы – они сейчас каждый день названивают в Канаду с полупросьбой-полутребованием: отдайте турбину.

Впрочем, даже если немцы и уломают канадцев, все равно будут колоссальные имиджевые потери, ведь это – тоже обход санкций. Выясняется, что каждая их них просто имеет свой ценник. Остаться без газа или остаться без лица – Европа явно выбирает последнее.