Для "очередной дикости" Зеленский выберет помощника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "очередной дикостью" решение властей Украины ввести визовый режим для россиян. "Очередная дикость, по-другому сказать не могу", – сказала она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва​​​. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Тем временем украинский министр Олег Немчинов заявил, что Зеленскому представят предложения на выбор страны, которая будет помогать Украине и представлять ее интересы в России. В том числе и визовые, отмечает РИА Новости.

"Есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", – сказал Немчинов.

Визовый режим вводится с 1 июля 2022 года. Правительство Украины одобрило это решение в минувшую пятницу.