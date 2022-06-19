Бурбулис чувствовал себя прекрасно, его смерть стала неожиданностью

Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет.

Смерть была неожиданной, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь покойного Андрей Марков. По его словам, Геннадий Бурбулис не болел и прекрасно себя чувствовал, успев принять участие в работе IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Новость о смерти бывшего госсекретаря РСФСР подтвердила ТАСС его племянница Юлия Бурбулис. Покойный был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. Как уточнила первый заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень, Бурбулис умер в Баку.

Должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России Геннадий Бурбулис занимал в 1991-1992 годах, а в 1991 году вместе с Борисом Ельциным подписал Беловежское соглашение. Позже Бурбулис был депутатом Государственной думы РФ I и II созывов, вице-губернатором Новгородской области и членом Совета Федерации от этого региона.