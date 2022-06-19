Британские военные поделились пугающим фактом о России

В ВВС Британии считают, что Россия за последнее десятилетие быстро расширила арсенал подводных лодок. В связи с этим им необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов.

Подполковник авиации Джеймс Хендерсон назвал вышеназванный факт пугающим и представляющим для Британии угрозу. Он заявил, что Россия якобы вложила больше средств в ВМФ и имеет новые подлодки.

Как сообщает газета Telegraph, у Соединенного Королевства есть девять патрульных самолетов P-8 Poseidon. Каждый из них стоит около 146,7 миллиона долларов. Чтобы выявлять подлодки, нужно использовать радиогидроакустические буи. Один P-8 Poseidon можно оснастить почти 130 буями, а каждый из них стоит около 6,1 тысячи долларов.

Подполковник авиации Бен Ливси считает, что целесообразнее купить у США еще три самолета, поскольку производственные мощности Boeing работают "вовсю". При этом Лондон оказался в невыгодном положении на фоне инфляции и роста цен на энергоносители.

Ранее начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости создания армии, которая будет сражаться против России.