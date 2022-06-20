Генерал Сандерс: нам необходимо создать армию, которая победит Россию

Перед Великобританией стоит острая необходимость создания армии, которая будет способна вести военные действия против России. Об этом заявил новый начальник Генерального штаба сухопутных войск страны Патрик Сандерс.

Генерал отметил: они являются поколением, которое подготовит армию к войне в Европе. По мнению военачальника, основная задача британских вооруженных сил – защита Соединенного Королевства. Ситуация на Украине указала на это.

Патрик Сандерс вступил в должность начальника Генштаба 13 июня текущего года.