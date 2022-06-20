На видео попало боевое применение ракеты "Оникс" по цели на Украине

В понедельник Минобороны России обнародовало кадры пуска высокоточной ракеты "Оникс", выполненного расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион".

Отмечается, что целью ракеты, запущенной с побережья Черного моря, стали объекты военной инфраструктуры Украины.

Напомним, что ранее, 20 июня, в ходе брифинга российского военного ведомства появились данные о том, что с помощью "Оникса" был нанесен удар по украинскому аэродрому Арциз в Одесской области.

В результате обстрела удалось уничтожить станцию управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два находившихся на земле БПЛА "Байрактар ТБ2".

По последней информации, общее количество беспилотников, потерянных Украиной с момента начала специальной военной операции, достигло 1260 единиц.